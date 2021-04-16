طلبتنا وجاليتنا في مصر يطالبون الاتحاد الأوروبي برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية

دعا طلبتنا الدارسون في مصر وممثلو أبناء جاليتنا فيها الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية غير المشروعة المفروضة على سورية بما يتفق مع مبادئ الإنسانية التي ينادون بها.

وأشار رئيس وأعضاء فرع مصر للاتحاد الوطني لطلبة سورية ورئيس وأعضاء مجلس جمعية الجالية السورية في مصر في رسالة موجهة للاتحاد الأوروبي وتسلمتها ممثلية الاتحاد الأوروبي في القاهرة إلى أن سورية كانت ومازالت وستبقى ملتقى الحضارات ولا يجب أن تحارب بالإرهاب الاقتصادي على شعبها وتستحق أن يقف الجميع إلى جانبها.

وأضافت الرسالة أن استمرار الحصار الظالم والعقوبات القسرية اللاإنسانية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بحق الشعب السوري أدت إلى تردي أوضاعه مسببة له مأساة إنسانية غير مسبوقة على مر العصور مؤكدة أن هذا يمثل قمة الانتهاك لحقوق الإنسان وحقه في أن يحيا بأمان وسلام وحياة كريمة كفلتها شرعة الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

«سانا»