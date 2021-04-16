طلبتنا وجاليتنا في مصر يدعون في رسالة لبابا الفاتيكان للتدخل لرفع الإجراءات القسرية عن سورية

دعا طلبتنا الدارسون في مصر وممثلو أبناء جاليتنا فيها البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بالتدخل الإنساني لدى أصحاب القرار في الدول التي تفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية على سورية لرفعها.

وجاء في الرسالة التي حصل مراسل «سانا» في القاهرة على نسخة منها أن العقوبات القسرية أحادية الجانب والإجراءات الاقتصادية الظالمة التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على سورية شكلت وضعاً كارثياً على الشعب السوري وانعكست آثارها السلبية المدمرة على مناحي الحياة كافة، محذرين من استمرار هذه العقوبات في ظل تفشي جائحة «كوفيد19».

ودعت الرسالة إلى إنهاء معاناة الشعب السوري جراء الحصار الظالم ومطالبة أصحاب القرار المؤثر على السياسات للمساهمة في تخفيف قسوة الظلم الذي يعاني منه هذا الشعب في بلد الأبجدية الأولى.

ووقع على الرسالة رئيس وأعضاء فرع مصر للاتحاد الوطني لطلبة سورية ورئيس وأعضاء مجلس جمعية الجالية السورية في مصر والأب الربان فيلبس عيسى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في القاهرة وأسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك المطران كريكور أوغسطنيوس كوسا.