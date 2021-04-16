طلبتنا الدارسون في إيران يؤكدون وقوفهم إلى جانب وطنهم

جدد طلبتنا الدارسون في إيران تأكيدهم على وقوفهم إلى جانب وطنهم سورية وأن يعملوا لرفعتها وصون كرامتها وعزتها واستقلالها.

وقالت قيادة فرع إيران للاتحاد الوطني لطلبة سورية في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد الجلاء إنه كما كان يوم الاستقلال يوماً عظيماً أدخل الفرحة على قلوب السوريين جميعهم فإنه اليوم كذلك رغم ظروف الحصار الاقتصادي وبعد خوض معارك الشرف والبطولة ضد الإرهاب على أرضنا ما زلنا نرى النصر قاب قوسين أو أدنى، مشيرة إلى أن هذا النصر لن يكون نصراً سورياً فحسب بل سيتغنى به كل وطني عربي شريف يؤمن بالحرية والاستقلال ويستنكر مظاهر العبودية والغطرسة ويرفض الإرهاب.

ولفت البيان إلى أن سورية وجيشها واجهت الإرهاب عن العالم بأسره مشدداً على أن الطلبة السوريين كما كانوا في طليعة الجماهير المناضلة يوم نالت سورية استقلالها كذلك كلمتهم اليوم هي المجد والحرية والاستقلال لسورية وشعبها.

«سانا»