العدوان السعودي يرتكب 219 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

ارتكبت قوى العدوان السعودي 219 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في التحيتا و6 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة.

ولفت المصدر إلى أن من بين الخروقات 15 خرقًا بقصف مدفعي و190 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية في اليمن.