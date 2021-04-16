روسيا تعلن رسمياً إجراءات ردها على العقوبات الأمريكية

أعلنت روسيا بشكل رسمي اتخاذها إجراءات للرد على العقوبات من قبل الولايات المتحدة بينها طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل فقط جزءاً من الإمكانيات المتوفرة لديها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقله موقع «روسيا اليوم»: لا يمكن أن يبقى هجوم جديد على بلادنا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دون رد.. يبدو أن واشنطن لا تريد أن تتسامح مع أنه لا مكان لسياسات الإملاء أحادي الجانب في الظروف الجيوسياسية الجديدة بينما تهدد السيناريوهات المفلسة لردع موسكو والتي تواصل الولايات المتحدة الرهان عليها بقصر النظر بمزيد من التدهور في العلاقات الروسية الأمريكية.

وأضافت الوزارة: في ظل هذه التطورات تأتي دعوات منافقة من الجانب الآخر للمحيط إلى الامتناع عن التصعيد وعملياً إلى الموافقة على محاولات التحدث معنا من موقف القوة.. حذرنا وأكدنا مراراً في العمل أن الضغوط عبر العقوبات أو أي آليات أخرى لا آفاق لها بل أنها ستعود بتداعيات مضرة بالنسبة لهؤلاء الذين يقدمون على مثل هذه الاستفزازات.

وقالت الوزارة: إنه سيتم رداً على العقوبات الأمريكية ضد روسيا اتخاذ إجراءات جوابية تشمل ترحيل موظفين تابعين للبعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا بكمية تساوي عدد المرحلين ضمن خطوة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها خفضت عدد تأشيرات الدخول للموظفين الأمريكيين المرسلين إلى روسيا للعمل في البعثات الدبلوماسية على أساس قصير المدى إلى 10 فقط بناء على مبدأ الرد بالمثل إضافة إلى قرار فرض حظر على توظيف العاملين الإداريين والفنيين في البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة من بين مواطني روسيا أو أي دولة ثالثة.

كما أفادت الوزارة بأنها تخطط لإنهاء أنشطة الصناديق والمنظمات غير الحكومية الأمريكية الخاضعة لسيطرة وزارة الخارجية أو المؤسسات الحكومية الأخرى للولايات المتحدة في أراضي روسيا.

كما اعتبرت الوزارة أن هناك ضرورة لأن يعمل سفيرا روسيا والولايات المتحدة في عاصمتي بلديهما لتحليل الأوضاع المتشكلة وإجراء مشاورات.

وتابعت الخارجية الروسية إن هذه الخطوات ليست إلا جزءاً من الإمكانيات المتوفرة لدينا.. التهديدات الموجودة في التصريحات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة تظهر للأسف أن واشنطن لا تريد أن تسمعنا وأنها لا تقدر مدى ضبط النفس الذي نبديه بصرف النظر عن الدرجة العالية للتوتر الذي يتم تأجيجه بالتعمد منذ فترة رئاسة باراك أوباما.

وكانت الخارجية الروسية استدعت أمس أيضاً السفير الأمريكى في موسكو جون سوليفان على خلفية فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا حيث أبلغ نائب وزير الخارجية سيرغى ريابكوف السفير بأن روسيا سترد قريباً على العقوبات الأمريكية الجديدة.

وكانت واشنطن فرضت أمس عقوبات ضد 32 كياناً وشخصية روسية على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و3 شركات في شبه جزيرة القرم.

«سانا»