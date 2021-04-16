مظاهرة في القدس تنديداً بانتهاكات الاحتلال ومخططاته الاستيطانية

شهدت مدينة القدس المحتلة اليوم مظاهرة احتجاجية تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية.

وذكرت وكالة «وفا» أن مئات الفلسطينيين شاركوا في مظاهرة احتجاجية في حي الشيخ جراح ضد جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وإجراءاته القمعية عبر هدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرتي قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان وقرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية.

وتشهد مدن وبلدات فلسطينية عدة مظاهرات احتجاجية رفضا لإجراءات الاحتلال التهويدية والاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

«سانا»