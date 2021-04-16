الصين: أمريكا تنتهج المواجهة أكثر من التعاون

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن السياسة الأمريكية تجاه بكين سلبية للغاية وأنها تنتهج المواجهة أكثر من التعاون.

وأوضح نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنغ لوكالة «أسوشيتد برس» أن بإمكان الصين والولايات المتحدة التغلب على العديد من الصعوبات من خلال العمل معاً مبيناً أن التركيز على المنافسة والمواجهة مضر بجهود تطوير العلاقات المستقبلي ولافتاً إلى أن التعاون يجب أن يكون على قدم المساواة ولا ينبغي أن يكون من جانب واحد.

وأكدت الخارجية الصينية في وقت سابق من العام الحالي أن العلاقات الصينية- الأمريكية تدهورت بشكل غير مسبوق لأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تبنت سياسة خاطئة تماماً تجاه الصين.