باقري: سنرد بحسم على أي تهديد

أكد رئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري استعداد قوات بلاده للرد «الحاسم» على أي تهديد أو تحرك من قبل الأعداء ضدها.

باقري وفي تصريح اليوم بمناسبة قرب حلول يوم الجيش في إيران الموافق للـ 18 من الشهر الجاري أشار إلى أن القوات المسلحة التي يشكل الحرس الثوري والجيش خطها المتقدم عززت قوة الردع والدفاع للبلاد وأربكت حسابات نظام الهيمنة والصهاينة في تنفيذ استراتيجية التهديد وجعلتهم أمام تحد حقيقي.

بدوره رأى القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أن الجيش والحرس الثوري يشكلان (القبضة الحديدية) للشعب الإيراني، مؤكداً أنهما لن يسمحا للأعداء بزعزعة أمن البلاد.