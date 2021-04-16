الصين: المجتمع الدولي يعارض العقوبات الأمريكية ضد روسيا

أكدت الصين اليوم معارضتها الشديدة للعقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على روسيا.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان وخلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية وصف العقوبات الأمريكية بحق موسكو بأنها «إجراءات هيمنة أحادية الجانب» يعارضها المجتمع الدولي بأكمله معرباً عن أمل بكين بأن تتمكن موسكو وواشنطن من تجاوز الخلافات بينهما رغم العقوبات.

وفرضت واشنطن في وقت سابق عقوبات ضد 32 كياناً وشخصية روسية على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وكذلك عقوبات ضد خمسة أفراد وثلاث شركات في شبه جزيرة القرم.