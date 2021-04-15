اليونسكو تعتمد بالإجماع قرارين يؤكدان بطلان تدابير الاحتلال بالقدس المحتلة

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» قرارين خاصين بفلسطين يؤكدان بطلان التدابير التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وضرورة الغائها فورا.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان نقلته وكالة «وفا»: إن المجلس التنفيذي لليونسكو اعتمد في دورته الـ 211 اليوم بالإجماع القرارين الخاصين بفلسطين وهما فلسطين المحتلة والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

وأوضحت الخارجية أن القرارين يؤكدان في بنودهما على وضع مدينة القدس المحتلة وبطلان التدابير التي اتخذها الاحتلال في المدينة المقدسة وضرورة إلغائها فورا ومطالبته كذلك وقف انتهاكاته الاستيطانية المتواصلة التي تخالف اتفاقيات وقرارات اليونسكو والمتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق ولا سيما في المدينة القديمة وحولها.

وأشارت الخارجية الى اهمية اتخاذ الخطوات العملية لضمان تطبيق القرارات المعتمدة من قبل اليونسكو حول فلسطين المحتلة مشددة على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس المحتلة.

«سانا»