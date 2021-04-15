قوى العدوان السعودي ترتكب 176 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 176 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن من بين خروقات قوى العدوان إلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والجبلية وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي والجبلية و14 خرقاً بقصف مدفعي و147 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية في اليمن.

«سانا»