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استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 12 آخرين بانفجار لغم من مخلفات «داعش» الإرهابي غرب تدمر

استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء اليوم إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي أثناء مرور سيارتهم الشاحنة في منطقة سد وادي أبيض نحو 25 كم شمال غرب مدينة تدمر حين كانوا في طريقهم لجمع مادة الكمأة.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة في تصريح لمراسل «سانا» أن السيارة التي كانت تقل 14 شخصاً مدنياً من أبناء البادية انفجرت أثناء مرورها فوق لغم أرضي زرعه الارهابيون قبل اندحارهم من المنطقة ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين في العقد الرابع من عمرهما وإصابة 12 آخرين بينهم أطفال ونساء بجروح ورضوض وكسور مختلفة.

وأشار عودة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفى تدمر الوطني وأجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة ثم نقلوا بعدها إلى مشافي حمص.

 

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