التوسع بزراعة القمح على حساب القطن بدير الزور

دير الزور - عثمان الخلف

يُسجِل موسم محصول القطن هذا العام انخفاضاً في المساحات المُخصصة لزراعته بمحافظة دير الزور مُقارنةً مع موسم العام الماضي.

وقال مدير الزراعة المهندس عبدالحميد عبد الحميد لـ”تشرين”: إن المساحات الموضوعة ضمن خطة المديرية هي 9500 هكتار ، فيما المتوقع تنفيذه على أرض الواقع يُقارب 7 آلاف هكتار ، عازياً تناقصها عن العام المنصرم ( 12200هكتار ) كنتيجة للتوسع بزراعة محصول القمح ، لاسيما بعد تشغيل قطاعي الري الحكوميين (الثالث والخامس)، مُشيراً إلى أن التوسع بزراعة القمح جاء بتوجيهات وزارية شجعت على إدخال المزيد من الأراضي واستثمارها لهذا الغرض .

وبين عبد الحميد أن عمليات البيع لبذار القطن وهي من صنف ( دير الزور 22 ) بدأت مع دخول شهر نيسان ، ووصلت الكميات المُباعة إلى 75 / طناً ، بما يغطي المساحات المخطط زراعتها أو أي مساحات جديدة تُضاف للخطة حسب تأكيد مدير فرع إكثار البذار .

ولفت رئيس مكتب الفلاحين الفرعي جدعان الصالح لتأخر زراعة المحصول نتيجة عدم توفر المحروقات والأسمدة ، مُطالباً بتمديد تمويل مستلزمات زراعة القطن حتى الخامس عشر من أيار القادم بهدف تأمين زراعة المساحات المُخططة ، فحصر تمويل الفلاحين لغرض زراعة المحصول بنهاية نيسان الجاري لا يُفسح بالتوسع في زراعته ، والأمر جرى طرحه في اجتماع هيئة مكتب الفلاحين المركزي .

من جانبٍ آخر أكد رؤساء جمعيات فلاحية ومزارعون لـ”تشرين” أن إنتاجية الدونم الواحد من القمح الذي قارب حصاده ستكون مُنخفضة بفعل عدم كفاية كميات السماد التي يحتاجها موسم القمح عادة ، مُبينين أنه لم يتم توزيع سوى دفعة سماد واحدة وغابت حتى تاريخه الدفعة الثانية والتي تجاوزتها فترة التسميد الطبيعية .