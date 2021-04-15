روسيا تستضيف المؤتمر العالمي للحوار بين الأديان والأعراق

أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف اليوم أن المؤتمر العالمي بشأن الحوار بين الأديان والأعراق لعام 2022 سيعقد في موسكو أو سان بطرسبورغ.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كوساتشوف قوله في تصريح: “تم تشكيل لجنة تنظيمية في روسيا على أن تعقد اجتماعها الأول في الـ 22 من الشهر الحالي في موسكو وسيتم من خلالها تحديد الموقف الروسي من مكان انعقاد المؤتمر حيث يوجد مكانان رئيسيان هما موسكو وسان بطرسبورغ”، مشيراً إلى أنه من المقرر عقده في شهر أيار لعام 2022.

وأضاف كوساتشوف أن مفهوم هذا المؤتمر بدأ يتوضح والمقترحات الخاصة للمشاركين بدأت تتكون والتي وعدت بأن تكون شاملة للغاية.

“سانا”