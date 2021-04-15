التميز والإبداع تجري عن بعد اختبارات القبول الأولى للأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم

تجري هيئة التميز والإبداع اختبارات القبول الأولى للأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم لعام 2021 “عن بعد” وذلك للطلاب الراغبين من الصفين السابع والثامن للتعليم الأساسي.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن الاختبارات التي بدأت في الثالث عشر من الشهر الجاري وتستمر حتى الثامن عشر منه تتضمن مجموعة من الأسئلة ضمن المعارف العلمية الموجودة في منهاج التعليم العام والتي ترصد مهارات التفكير المنطقي والتحليل الرياضي وذلك في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية”.

وكانت الهيئة أطلقت هذا الأولمبياد في الرابع عشر من شهر آذار الماضي بهدف صقل العقول الشابة وتطوير مهارات اليافعين في الرياضيات والعلوم وتعليمهم مهارة إدارة الأولويات وتنظيم الوقت والمهارات الفكرية والعلمية من خلال حل المشكلات بأسلوب مبتكر وإبداعي والخروج من حل المشكلات بالأسلوب العادي أو النمطي واختبار معارف المتسابقين بأسئلة محفزة من خارج سياق المناهج الدراسية وبما يتوافق مع العمر العقلي المتوقع للفئة المستهدفة وذلك لرفد الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري بالحالات المتميزة منهم.

“سانا”