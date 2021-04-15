اعتقال قرغيزي لتمويله منظمة إرهابية

أفاد مصدر في جهاز إنفاذ القانون اليوم باعتقال مواطن من جمهورية قيرغيزستان وجرى رفع دعوى جنائية ضد المشتبه به بموجب القانون الجنائي لروسيا الاتحادية وفق المواد الخاصة بتقديم المساعدة لمنظمة إرهابية.

وقال المصدر للصحفيين في بطرسبورغ: إن المشتبه به بحسب التحقيق كان يعمل في سان بطرسبورغ في موقع بناء منذ عام 2019 وفي بداية 2020 التقى إرهابيين على مواقع التواصل الاجتماعي ثم أنشأ محفظة إلكترونية حيث قام بتحويل أكثر من 500 ألف روبل منه ومن أنصار منظمة إرهابية من روسيا إليها.

وأضاف المصدر: ثبت أن هذه الأموال تم صرفها واستخدامها من قبل إرهابيي جماعة “هيئة تحرير الشام” الموجودين في سورية والذين يقاتلون ضد الجيش العربي السوري.