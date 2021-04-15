الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي بعد فرض واشنطن عقوبات ضد موسكو

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان على خلفية فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها في إفادة صحفية: سنطلعكم على معلومات إضافية عن نتائج هذه المحادثة التي ستكون صعبة على الجانب الأمريكي.

ولفتت زاخاروفا إلى أن موسكو شددت مراراً على أن مسار العقوبات لا يلبي مصالح شعوب القوتين النوويتين القويتين اللتين تتحملان المسؤولية التاريخية عن “مصير العالم”.

وأضافت زاخاروفا: مثل هذا السلوك العدواني سيحظى بلا شك برفض حاسم والرد على العقوبات سيكون حتميا.. يجب على واشنطن أن تدرك أنها تتحمل المسؤولية عن تدهور العلاقات الثنائية وكل تبعات ما يحدث يقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن موسكو حذرت واشنطن مرارا وتكرارا من عواقب الخطوات العدائية.