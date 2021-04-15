مدرب طائرة الوحدة: الاحتراف ضروري لتطوير اللعبة

حاتم شحادة

أنهى فريق نادي الوحدة مرحلة الذهاب من دوري كرة الطائرة للرجال في المركز الأول بعد منافسة مثيرة مع أندية الشرطة والسلمية.

وفي لقاء مع “تشرين” قال مدرب الفريق أحمد قصّار: إن إدارة النادي أعدت العدة لحصد اللقب عبر استقطاب عدة لاعبين على مستوى عال، وعدّ أن فريقه مؤهل لأن يكون بطلاً للدوري، بعدما قدم في مرحلة الذهاب مباريات على مستوى عال فاز بجميعها باستثناء مباراته مع الشرطة التي خسرها بصعوبة.

وعن تقييمه لمستوى اللعبة في نادي الوحدة قال قصار:

نمتلك خامات مميزة في فئة الشباب والناشئين على المستوى المهاري والفني إلا أن مشكلتنا الأساسية على صعيد الرجال تكمن في عدم توافر القامات الطويلة ونأمل تدارك ذلك في الفترة المقبلة.

وحول رأيه بمستوى بطولة الدوري خلال مرحلة الذهاب أجاب: الدوري السوري يتسم بوجود طابقين الأول يضم أندية الوحدة والشرطة والسلمية وبقية الفرق تقع في طابق آخر، وبشكل عام دورينا يعاني باستمرار من تراجع المستوى الفني لأسباب عديدة أهمها غياب الاحتراف عن اللعبة.

وعن العوائق التي تقف أمام تطور الكرة الطائرة في سورية تحدث قصار : عدم توفر الاستقلالية المالية لاتحاد كرة الطائرة وغياب الاحتراف يقف عائقاً أمام تطور اللعبة، فضلاً عن غياب اللعبة عن عدد من الأندية المهمة كأندية تشرين والكرامة، كما أن معظم الأندية تعاني على الصعيد المادي.

وتفتقد اللعبة أيضاً لغياب الاهتمام الإعلامي وعدم تسويق مباريات بطولة الدوري الذي يوفر عدداً من الموارد المالية ويحول دون نشر اللعبة بشكل أوسع.

بالإضافة إلى ذلك فيجب تفعيل دور اللجان في اتحاد كرة الطائرة بشكل أكبر، ووضع خطط وأفكار جديدة لتطوير المسابقات التي تعاني من جمود منذ سنوات طويلة، كإدخال دوري لـ”الفاينال فور” إضافة لمرحلتي الذهاب والإياب.

وعن متطلبات تطور اللعبة أشار قصار إلى أنه من الضروري وجود التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد الذي يوصل المنتخب الوطني لمستوى عال، وتخفيض عدد أندية الدوري إلى 4 فرق مع تكثيف المباريات بشكل أكبر، وإقامة دورات نوعية للمدربين الأوائل تواكب الجانب العملي لهم، ووجود مدارس تخصصية لتعليم اللعبة لتكون نقطة انطلاق لنشرها ، وعودة البطولات المدرسية التي ساهمت في فترة من الفترات بنشر اللعبة.

ومن الضروري جداً توفير المعسكرات الخارجية والمشاركة في البطولات العربية والآسيوية، للوقوف على حقيقة مستوانا بعد غياب سنوات طويلة عن تلك المشاركات.

يذكر أنه سبق لأحمد قصار أن لعب لأندية المحافظة والجيش والشرطة كما خاض تجارب احترافية في عدة أندية لبنانية، ومثل المنتخب الوطني في عدة مناسبات.

وكانت أول تجربة تدريبية له بتدريب ناشئي الوحدة وقاده لبطولة الدوري، كما درب شباب فريق الوحدة وحقق لقب بطولة الدوري أيضاً من دون خسارة أي مباراة.

أما على صعيد تدريب الرجال فتمكن من قيادة فريق الرجال للقب البطولة عام 2019 كمدرب ولاعب، ويأمل في الموسم الحالي تكرار إنجازه.