استهداف معسكر قوات النظام التركي في بعشيقة العراقية بثلاثة صواريخ

تعرض معسكر زليكان التابع لقوات النظام التركي في منطقة بعشيقة العراقية إلى هجوم بثلاثة صواريخ الليلة.

وقال مصدر أمني في محافظة نينوى لمراسلة «سانا»في بغداد: إن صاروخين سقطا داخل معسكر زليكان الذي تحتله القوات التركية في منطقة بعشيقة شمالي محافظة نينوى وتتكتم تلك القوات على الكشف عما تسبب به بينما سقط الثالث في قرية زليكان المجاورة للمعسكر وتسبب بإصابة امرأة بجروح متوسطة.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت أواخر عام 2015 على انتهاك حرمة الأراضي العراقية والتمركز في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية عدواناً على العراق وانتهاكاً لسيادته وخرقاً لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.