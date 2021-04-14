ظريف يدعو واشنطن إلى إنهاء إرهابها الاقتصادي ضد بلاده

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى إنهاء الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد بلاده مشيراً إلى ضرورة عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن ظريف قوله في تغريدة على «تويتر»: إن الإرهاب النووي في نطنز بدأ دوامة خطيرة لا يمكن كبحها إلا من خلال إنهاء الإرهاب الاقتصادي الذي أسسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف ظريف لدى إدارة بايدن خيار واضح هو العودة إلى الاتفاق النووي، مشيراً إلى أنه لا بديل آخر وأنه لم يتبق الكثير من الوقت.

وكان مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا كاظم غريب أبادي وصف العمل التخريبى في منشاة نطنز بأنه مثال للارهاب النووي مؤكداً أن طهران ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على منشاتها النووية والدفاع عنها.

«سانا»