باتروشيف: خطر الإرهاب بالقرم قائم بسبب الأنشطة التخريبية لواشنطن

أكد أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن خطر الهجمات الإرهابية “لا يزال قائماً” في شبه جزيرة القرم بسبب الأنشطة المناهضة لروسيا من الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي “ناتو” وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت سبوتنيك عن باتروشيف قوله اليوم: “الشروط المسبقة لظهور تهديد للأمن القومي في القرم ما زالت قائمة بسبب التعقيد المحتمل للوضع بين الأعراق والأديان واحتمال وقوع هجمات إرهابية” مضيفاً.. “من الأسباب الرئيسة لهذه التهديدات.. الأنشطة التخريبية للولايات المتحدة وحلف الناتو الذي تسيطر عليه وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بهدف تشويه سمعة السياسة الداخلية والخارجية لروسيا”.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الأوكراني أنه بصدد تنظيم مناورات عسكرية مشتركة مع قوات “الناتو” في خطوة قد تؤجج التوترات مع موسكو التي أبدت اعتراضها على هذه التدريبات.

وفي سياق متصل قال باتروشيف إنه “بدعم من واشنطن تدلي كييف بشكل متزايد بتصريحات حول خطط لفرض سيطرتها بالقوة على أراضي شبه جزيرة القرم وتحدد استراتيجية الأمن العسكري الجديدة لأوكرانيا بشكل مباشر روسيا على أنها عدو عسكري”.

وأشار باتروشيف إلى أن “الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تحثنا على عدم اتخاذ إجراءات لضمان أمننا في المنطقة الحدودية وتدفع أوكرانيا إلى الاستفزازات” مضيفا.. “يعلنون شفهيا أنهم غير مهتمين بإثارة الصراع لكنهم في الواقع يخصصون أموالا لتسليح الجيش الأوكراني ويزيدون من وجود السفن في البحر الأسود ويخططون لسلسلة من التدريبات المشتركة”.

ولفت باتروشيف إلى أنه “خلال الأيام الأخيرة فقط وصلت أكثر من خمس طائرات نقل عسكري من قواعد جوية أمريكية إلى أراضي أوكرانيا” كما تقوم الولايات المتحدة “بتدريب العسكريين الأوكرانيين وتزويدهم بالأسلحة الفتاكة وتكثف الأنشطة الاستخبارية في اتجاه القرم باستخدام الطائرات والوسائل الإلكترونية اللاسلكية”.

وكانت روسيا حذرت حلف (الناتو) مراراً من إرسال قوات إلى أوكرانيا حيث قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.. “روسيا ستتخذ إجراءات إضافية إذا أقدم الناتو على هذه الخطوة”.

“سانا”