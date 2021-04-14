طهران: العمل التخريبي في نطنز إرهاب نووي

وصف مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي العمل التخريبي في منشاة نطنز بأنه مثال “للإرهاب النووي”، مؤكداً أن طهران ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على منشآتها النووية والدفاع عنها.

وقال غريب آبادي في رسالة وجهها الى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: “أي هجوم مسلح أو تهديد ضد منشأة نووية للأغراض السلمية ينتهك المبادئء المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مشيراً إلى تقارير وسائل الإعلام الصهيونية والغربية حول ضلوع الكيان الصهيوني بهذا العمل التخريبي.

وقال غريب آبادي: “ليس من المستغرب أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني أشار إلى الحادث بعد يوم من وقوعه”، لافتاً إلى تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي في الـ 26 من كانون الثاني الماضي والذي تحدث عن مخططات لشن “هجمات محتملة على المنشآت النووية الإيرانية”.

وشدد غريب آبادي على أن “الكيان الصهيوني وبرنامجه النووي غير السلمي هما التهديد والعائق الوحيد والأساسي أمام إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم”.

وأكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا في رسالته أن بلاده ستتخذ وفقاً للقوانين الدولية كل الإجراءات الضرورية للحفاظ والدفاع عن مواطنيها ومصالحها ومنشآتها أمام أي عمل إرهابي أو تخريبي ، محذراً من أن أي مغامرة من قبل الكيان الصهيوني ستواجه بحزم.

“سانا”