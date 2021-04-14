الرئاسة الإيرانية: الكيان الصهيوني يقف وراء العمل التخريبي في نطنز

أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أن الكيان الصهيوني يقف وراء العمل التخريبي في منشأة نطنز النووية.

وقال واعظي في تصريح له اليوم: “لدينا مؤشرات عن الحادث الأخير في منشأة نطنز تدل على أن الكيان الصهيوني يقف وراءها”.

وحول بدء بلاده عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة قال واعظي: “من الطبيعي أن أهداف جميع أنشطتنا النووية سلمية ويتم اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مذكرة بكل هذه الإجراءات”.

وأشار مدير مكتب الرئيس الإيراني إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة أعلنت أن الضغوط القصوى المفروضة من الرئيس السابق دونالد ترامب فشلت إلا أنها أثبتت أنها تحافظ عليها من خلال مواصلتها المسار ذاته.

“سانا”