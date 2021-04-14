المربع الذهبي لدوري سلة السيدات ينطلق الجمعة المقبل

تشرين

ينطلق يوم الجمعة المقبل دور الأربعة من دوري كرة السلة للسيدات، حيث يلتقي في المباراة الأولى الثورة المتصدر مع تشرين الرابع ويلعب في المباراة الثانية الجلاء الثاني مع قاسيون الثالث والفائز بمباراتين من أصل ثلاث مباريات مقررة سيتأهل للمباراة النهائية.

نهاية الدور الأول

دوري أندية الدرجة الأولى بكرة السلة للسيدات لم يخرج عن التوقعات وخاصة للفرق الكبيرة التي كانت تتنافس بقوة على اللقب مع الحالات التي رافقت الدور الأول في مرحلتي الذهاب والإياب التي اختتمت منافساتها مؤخراً، حيث شهدت بعض الأمور اللافتة للنظر منها تأهل فريق سيدات تشرين لدور الأربعة الكبار للمرة الأولى في تاريخ النادي، علماً أنه هبط العام الماضي للدرجة الثانية ولكنه هذا الموسم قدم مباريات قوية وحماسية وحقق نتائج إيجابية وحل بالمركز الرابع.

ومن الأمور اللافتة أيضاً بالدوري كان التراجع الكبير بمستوى فريق سيدات الوحدة وترتيبه السادس والذي حدث كان خارج التوقعات والحسابات بعد سنوات كان فيها البطل الحقيقي للسلة الأنثوية وهذا التراجع السريع هذا الموسم يضع عشرات علامات الاستفهام على كرة السلة بالنادي.

ومن الأمور اللافتة والمحزنة في الوقت نفسه تمثل بهبوط بنات الحرية للدرجة الثانية وهو ما شكل صدمة كبيرة لعشاقه ومحبيه وهو يملك خامات واعدة وكادراً جيداً هم الأفضل بتاريخه، كما رافق فريق الحرية بالهبوط للدرجة الثانية فريق أشرفية صحنايا الذي خيب آمال أنصاره ولم يقدم ما قدمه الفريق في السنوات القليلة الماضية ولذلك على إدارة النادي إعادة ترتيب أوراق الفريق للنهوض بسلة النادي من جديد.

الأربعة الكبار

شارك في دوري كرة السلة للسيدات عشرة فرق حيث تصدر الترتيب الثورة يليه الجلاء ثم قاسيون ثالثاً وتشرين رابعاً ثم الاتحاد فالوحدة والساحل والعروبة والأشرفية وأخيراً الحرية، فالمنافسة على اللقب انحصرت بين فرق الثورة والجلاء وقاسيون وتشرين ووضح خلال مباريات الدور الأول وجود فوارق فنية، حيث جاءت مستويات سيدات الثورة والجلاء وقاسيون وتشرين في طابق والساحل والاتحاد والوحدة والعروبة في طابق ثان، بينما جاء الأشرفية والحرية في طابق آخر وهذا دليل على أن الدوري كان متوسط المستوى والسلة الأنثوية في تراجع كبير والذي أثر في المستوى الفني هو قلة التحضير وإعداد الفرق بالشكل المطلوب قبل انطلاقة الدوري.