روحاني: عسكرة المنطقة لن تساعد على حل مشكلاتها

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن عسكرة المنطقة لن تساعد على حل مشكلاتها مشدداً على أن المخاطر التي تواجهها المنطقة ناجمة عن الكيان الإسرائيلي.

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله خلال اتصال هاتفي مع أمير مشيخة قطر تميم بن حمد آل ثاني: إن ضمان الأمن الإقليمي والسلام لا يتحقق إلا بالوسائل السلمية وعبر تحمل الدول مسؤولياتها وتأمين المصالح الجماعية وليس عن طريق عسكرة المنطقة مشدداً على ضرورة حل الأزمات الإقليمية بالحوار بما في ذلك الأزمة اليمنية.

ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي في المنطقة يشكل خطراً على المنطقة.

وجدد روحاني التأكيد على أن الحل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي يتمثل برفع الحظر الأمريكي وعودة واشنطن إلى الالتزام بالاتفاق وتطبيق القرار 2231 مبيناً أن إيران ستعود إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق بعد عودة واشنطن إلى الاتفاق ورفع الحظر.

وأعرب روحاني عن أمله بأن يدرك الأميركيون أن الحظر والضغوط ليست الآلية الصحيحة للتعامل مع إيران.

«سانا»