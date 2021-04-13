بوتين وبايدن يبحثان هاتفياً وضع العلاقات الثنائية بين بلديهما

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء في بيان للكرملين نقلته وكالة «سبوتنيك» أن الجانبين أعربا خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة أمريكية عن استعدادهما لمواصلة الحوار بشأن أهم مجالات ضمان الأمن العالمي والتي من شأنها أن تلبي ليس فقط مصالح روسيا والولايات المتحدة بل مصالح المجتمع الدولي بأسره.

ولفت البيان إلى أنه تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الأزمة الأوكرانية الداخلية بينما حدد بوتين مقاربات التسوية السياسية على أساس حزمة إجراءات مينسك وتم الاتفاق على تكليف الإدارات المعنية بالعمل على القضايا التي تمت مناقشتها.

بدوره أعرب بايدن عن اهتمامه بتطبيع الأوضاع على المسار الثنائي بين البلدين وإقامة تفاعل مستقر وضمان الاستقرار الاستراتيجي كما اقترح النظر في إمكانية عقد اجتماع قمة شخصي في المستقبل المنظور.

وشهدت العلاقات الروسية الامريكية مؤخراً توتراً جديداً إثر اتهام بايدن لبوتين في مقابلة تلفزيونية بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

«سانا»