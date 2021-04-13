إيران تبلغ السفير البرتغالي في طهران احتجاجها على العقوبات الأوروبية الأخيرة

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السفير البرتغالي في طهران كارلوس كوستانهاوس الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي على خلفية الإجراء الذي اتخذه التكتل الأوروبي أمس بإدراج أسماء عدد من المسؤولين والمؤسسات الإيرانية في قائمة عقوباته.

وذكرت وكالة أنباء «فارس» أن مستشار وزير الخارجية ومدير عام دائرة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية استدعى كوستانهاوس وجرى إبلاغه احتجاج إيران الشديد على الخطوة غير القانونية للاتحاد الأوروبي واصفاً إياها بأنها مقاربة سياسية وانتقائية لقضايا حقوق الإنسان.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أدان أمس الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإدراج أسماء عدد من المسؤولين والمؤسسات الإيرانية في قائمة عقوبات التكتل الأوروبي مؤكداً أن إيران ستقوم في إطار ردها على هذا الإجراء بتعليق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي.

«سانا»