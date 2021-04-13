العدوان السعودي يرتكب 314 خرقاً في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 314 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله: إن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و74 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي ومئات الاختراقات بالقصف والأعيرة النارية المختلفة.
وشملت الخروقات تسع غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والجبلية والفازة والدريهمي والجاح والتحيتا.
ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية في اليمن.
“سانا”