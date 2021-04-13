الشرطة الأمريكية تعتقل عشرات الأشخاص إثر احتجاجات في مينيسوتا

اعتقلت الشرطة الأمريكية اليوم عشرات الأشخاص واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات اندلعت تنديداً بجريمة قتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية داونت رايت على يد ضابط شرطة في ولاية مينيسوتا.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية أن مئات الأشخاص احتشدوا أمام قسم شرطة بروكلين مخترقين الحظر المفروض بسبب جائحة كورونا وطالبوا بتحقيق العدالة لرايت البالغ من العمر 20 عاماً والذي قتل برصاص شرطية مشيرة إلى أن السلطات استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية لتفريق المتظاهرين.

وفرضت السلطات حظر التجول في ثلاث مقاطعات بالولاية في أعقاب مقتل رايت على يد الشرطة في بروكلين سنتر الأحد الماضي.

وكانت الشرطة أطلقت النار على رايت وقتلته بعد توقف حركة المرور في إحدى ضواحي مينيابوليس كما أظهرت لقطات كاميرا ثلاثة ضباط بعد أن تجمعوا بالقرب من سيارته التي كانت متوقفة في محاولة لاعتقاله تلاه إطلاق نار أدى إلى مقتله.

وأثار مقتل رايت احتجاجات في الولاية التي وقعت فيها حادثة مماثلة العام الماضي أسفرت عن انطلاق موجة عارمة من الاحتجاجات تحت شعار “حياة السود مهمة” في كل أنحاء الولايات المتحدة والخارج بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل افريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة.

“سانا”