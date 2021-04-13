بكين تجدد تأكيدها على الالتزام بمبدأ صين واحدة

جددت بكين اليوم تأكيدها على الالتزام بمبدأ (صين واحدة)، معربة عن معارضتها الحازمة لأي شكل من أشكال العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن المتحدث باسم البر الرئيسي الصيني ما شياو قوانغ قوله خلال مؤتمر صحفي تعليقاً على مراجعة الولايات المتحدة ما تسمى (قواعدها) فيما يتعلق باتصالاتها مع تايوان: إن “البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة التزام قوي للحكومة الأمريكية تجاه الجانب الصيني بشأن الالتزام بمبدأ صين واحدة” داعياً الجانب الأمريكي إلى “الوفاء بالتزاماته ووقف إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تسعى إلى ما يسمى (استقلال تايوان) وحماية السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.