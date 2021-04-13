روحاني: رفع العقوبات السبيل الوحيد لعودة واشنطن للاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن السبيل الوحيد لعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي هو رفع العقوبات عن بلاده.

جاء ذلك خلال لقاء روحاني مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم حيث نوه بموقف موسكو ودعمها للمحادثات النووية، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي وإحيائه باعتباره اتفاقية دولية متعددة الأطراف وكانت بمثابة نموذج لحل المشكلات من خلال المفاوضات والدبلوماسية.

وقال روحاني: توصلت أمريكا والعالم كله إلى نتيجة مفادها أن الضغوط القصوى فشلت وأن السبيل الوحيد لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي هو رفع العقوبات، مضيفاً: “على جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي أن تلتزم بتعهداتها والقبول بما تم التوافق عليه في عام 2015 لذلك لا نقبل بأقل ما تم التوافق عليه ولا نبحث عن شيء أكثر منه”.

وأشار روحاني إلى رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات وتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هذا التعاون إجراء استراتيجي يسهم في التصدي للنزعة الأحادية الأمريكية وتدخلاتها في المنطقة لافتاً إلى أن إعطاء الكيان الصهيوني موطئ قدم في الخليج “إجراء خطير”.

بدوره أكد لافروف عزم روسيا وإيران على ترسيخ العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أنه لدى البلدين أهداف مشتركة للتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي قال لافروف: إن الحل الوحيد هو عودة أمريكا إلى القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن دون أي شروط مسبقة والالتزام بكل تعهداتها”.

“سانا”