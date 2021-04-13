منتخبنا لكرة الطاولة يواصل معسكره في روسيا

حاتم شحادة

يواصل منتخبنا لكرة الطاولة للسيدات معسكره في روسيا بمشاركة اللاعبات زينة أسعد – آية علي- نورمان غزال وهند ظاظا.

وفي تصريح لـ”تشرين” أكد رئيس اتحاد الطاولة بسام خليل أهمية المعسكر الذي يقام لفترة شهر ونصف الشهر، خصوصاً أنه يضم عماد المنتخب الوطني للسيدات وفي مقدمتهم اللاعبة هند ظاظا المتأهلة لأولمبياد طوكيو المقرر في الصيف المقبل، مضيفاً أن المعسكر جاء لينقذ اللعبة بعد فترة توقف طويلة لأسباب مختلفة.

ولفت خليل إلى أن المعسكر يقام بإشراف مدربين روس على مستوى عالٍ، إضافة إلى خوض لاعباتنا لقاءات مع لاعبات مصنفات على المستوى الأوروبي، وعدّ أن المستوى الفني للاعباتنا ارتفع بنسبة 25-30%.

وأوضح خليل أن اتحاد الطاولة يهدف لتحضير المنتخب بالشكل الأمثل للبطولة العربية المقررة في الأردن في شهر تشرين الأول المقبل.

وعن خطة الاتحاد لتحضير لاعبتنا هند ظاظا للألعاب الأولمبية كشف خليل أنه سيتم إيفاد لاعبتنا إلى العاصمة اليابانية طوكيو برفقة مدرب وطني قبل شهر من بدء المنافسات بهدف الاستعداد الأمثل والتلاؤم مع أجواء البطولة.