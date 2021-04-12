بوتين يؤكد ضرورة تعزيز قطاع صناعة الفضاء في روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة تعزيز قطاع صناعة الفضاء في روسيا واصفاً النشاط الفضائي لبلاده بـ “المجال الاستراتيجي”.

وقال بوتين خلال اجتماع لبحث مسائل تنمية مجال الفضاء وفق ما أوردت وكالة سبوتنيك “يجب على روسيا في القرن الحادي والعشرين الجديد أن تدعم بشكل كاف وضعها كواحدة من القوى النووية والفضائية الرائدة لأن صناعة الفضاء مرتبطة مباشرة بالدفاع ” مشيراً إلى أنه خلال العامين ونصف العام التي مضت تم تنفيذ أكثر من 50 عملية إطلاق ناجحة لصواريخ حاملة روسية.

وأكد الرئيس الروسي استعداد بلاده للتعاون مع الشركاء في مجال الفضاء وقال “سنقوم بتطوير البرامج الدولية ومستعدون للمشاركة في عمل مشترك مع شركائنا في مجال الفضاء”.

وشدد بوتين على أن هناك حاجة لاستخدام المزايا الروسية في مجال الفضاء لتعزيز القدرات الدفاعية لافتاً الى ضرورة زيادة معدل التطور العلمي والتقني والاقتصادي لبلاده.

يشار الى أن روسيا تحتفل في الثاني عشر من نيسان من كل عام بيوم رواد الفضاء الذي تم إقراره بموجب مرسوم صادر عن هيئة رئاسة مجلس الاتحاد السوفييتي الأعلى في التاسع من نيسان عام 1962 حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم تكريماً لأول رحلة فضائية مأهولة في العالم والتي قام بها قبل 60 عاماً بالضبط رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين على متن مركبة “فوستوك” الفضائية.