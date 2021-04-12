لافروف: لا بديل لخطة العمل الشاملة بشأن الاتفاق النووي مع إيران

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدم وجود بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة حول الاتفاق النووي الموقع مع إيران مشيراً الى أن بلاده مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة وإيران على اتخاذ القرار الصحيح فيما يخص المباحثات في فيينا.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة «إرنا» الإيرانية: إن روسيا مقتنعة بأنه لا يوجد بديل معقول لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي، مذكراً بموقف روسيا الثابت حيال هذا الأمر بأن أكثر السبل فعالية للحفاظ على اتفاق عام 2015 يتمثل في التنفيذ الصارم من جانب البلدان الموقعة لالتزاماتها ومشيراً الى أن بدء المباحثات في فيينا حول الاتفاق يبعث على الأمل في عودة الأمور إلى مجاريها.

وأضاف لافروف: سيتم تصحيح انتهاكات الولايات المتحدة السابقة لخطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهذا سيهيئ الظروف اللازمة لعودة إيران إلى متطلبات الاتفاق النووي سواء بشأن الشفافية أم بشأن إعادة تشكيل البرنامج النووي الإيراني.

«سانا»