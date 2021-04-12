غريفيث يدعو إلى حل سياسي في اليمن

دعت الأمم المتحدة اليوم جميع اليمنيين إلى بذل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد.

ونقلت «ا ف ب» عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قوله خلال مؤتمر صحفي في برلين: إنه الوقت المناسب للبرهنة عن قيادة مسؤولة وأدعو كل الأطراف اليمنية إلى اغتنام الفرصة السانحة الآن والتفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة لحل هذه الأزمة.

وأوضح غريفيث أن الوضع الإنساني في اليمن مأساوي ولا سيما بالنسبة للأطفال الذين لم يتمكن معظمهم من الذهاب إلى المدرسة منذ ست سنوات وليس لديهم أي مستقبل مجدداً دعوته الأطراف اليمنية إلى إجراء محادثات برعاية الأمم المتحدة التي تعمل على خطة لضمان وقف إطلاق النار ووقف كل المعارك وفتح الطرق بين شمال وجنوب البلاد لضمان حرية تنقل الأشخاص والمساعدات الإنسانية لتأمين بيئة خصبة لإجراء الحوار.

ويشهد اليمن عدوانا من قبل النظام السعودي وحلفائه منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

«سانا»