أردوغان مستمر باستبداده وجديده انتهاكات بحق آلاف الطلبة

أكدت أكاديمية مؤسسة حقوق الإنسان التركية أن آلاف الطلاب في تركيا تعرضوا لانتهاكات من قبل سلطات نظام رجب أردوغان بسبب التعبير عن آرائهم.

وذكرت صحيفة «زمان» التركية اليوم أن تقريراً أعدته الأكاديمية حول الانتهاكات بحق الطلبة كشف عن تعرض 3102 طالب لانتهاكات خلال السنوات الماضية بسبب التعبير عن آرائهم في حين تم اعتقال 2077 طالباً لتنظيمهم مظاهرات مناهضة لاستبداد أردوغان بينما تمت إدانة 203 من الطلاب بتهم مختلفة.

وأضافت.. في الوقت نفسه حكم على 152 طالباً بالسجن لما مجموعه 506 سنوات وشهر واحد كما أصيب 720 طالباً نتيجة عنف الشرطة وقتل 23 طالباً خلال تجمعات ومظاهرات شاركوا بها.

وأشارت إلى أن المدن العشر الأولى التي سجلت أعلى عدد من الانتهاكات هي أنقرة واسطنبول وأزمير وأنطاليا وإسكي شهير وأضنة وديار بكر ومرسين وفان وكوجالي على التوالي.

وذكر التقرير أن 49 بالمئة من انتهاكات الحقوق في الجامعات هي انتهاكات للحق في التجمع والتظاهر و37 بالمئة منها كانت ضد حرية تكوين الجمعيات و14 بالمئة ضد حرية التعبير.

«سانا»