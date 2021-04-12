الاتحاد الأوروبي: نرفض تقويض جهود إحياء الاتفاق النووي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن تأييده لجهود إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران ورفضه أي عمل من شأنه تقويض هذه الجهود.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن بيتر ستانو المتحدث باسم مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله: إن بروكسل ترفض كل محاولة تهدف إلى ضرب الجهود الدبلوماسية الرامية لحل المشكلات المتصلة بالاتفاق النووي مع إيران، معتبراً أنه لا بديل من العمل الدبلوماسي، وهو ما يجري حالياً.

وجاء هذا الموقف تعليقاً على حادثة استهداف منشأة نطنز النووية الإيرانية مؤخراً.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندى أعلن أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت أمس لحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو تلوث اشعاعي بينما أكد رئيس المنظمة أن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذا الحادث والآمرين والمنفذين.

«سانا»