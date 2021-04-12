مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم أراضي الفلسطينيين في قرية جالود جنوب نابلس بالضفة الغربية وجرفوا مساحات واسعة منها.
ونقلت وكالة “وفا” عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله: إن مستوطنين اقتحموا القرية بحماية قوات الاحتلال وجرفوا نحو 15 دونماً من أراضيها المزروعة بالقمح بهدف توسيع مستوطنة مقامة في المنطقة.
ويقتحم المستوطنون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
“سانا”