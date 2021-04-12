بوتين: على روسيا أن تحافظ على مكانتها في الفضاء

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن ترسخ روسيا وضعها كدولة أساسية في المجالين النووي والفضائي لأن المجال الفضائي يرتبط بالدفاع مباشرة.

وقال بوتين خلال اجتماع اليوم مع كبار المسؤولين في المجال الفضائي بمدينة أنجلس في محافظة ساراتوف: “في القرن الحادي والعشرين على روسيا أن تحافظ على مكانتها كقوة نووية وفضائية ولذلك تجب مناقشة المسائل المرتبطة بأولويات تطوير النشاط الفضائي بعيدة المدى”.

وأضاف بوتين: “يجب علينا أن نحلل ما يتوجب عمله لتعزيز مواقعنا في هذا المجال الاستراتيجي دون أي مبالغة”، داعياً إلى وضع استراتيجية تمتد عشرة أعوام على الأقل.

وزار بوتين مدينة أنجلس وسط روسيا بمناسبة الذكرى الستين لأول رحلة إلى الفضاء قام بها رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين حيث حلق لمدة ساعة وثماني دقائق وهبط بمركبته بعد ذلك في محيط أنجلس.

“سانا”