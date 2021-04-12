ديندياس: على القوات الأجنبية مغادرة ليبيا بأقرب وقت

دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى مغادرة القوات الأجنبية الأراضي الليبية في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة منح الشعب الليبي الفرصة لتقرير مستقبله بنفسه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ديندياس قوله في مؤتمر صحفي اليوم مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني “إن الحل يتمثل في دعم السيادة الليبية ومغادرة جميع القوات الأجنبية وأن يتم ذلك في أقرب وقت”.

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى استعداد اليونان لتفعيل الاتفاقيات المشتركة مع ليبيا وإبرام أخرى جديدة والانتهاء من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي لم يتبق سوى القليل للانتهاء منها.

وجدد ديندياس موقف بلاده الرافض للاتفاقيات غير القانونية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع النظام التركي.

من جهته أشاد القطراني بالمواقف اليونانية الداعمة للحل السياسي في ليبيا وقال “نراعي المصالح المشتركة وخاصة مع اليونان ودول أوروبا في القضايا المتعلقة بملف الغاز في شرق المتوسط وتحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية وترسيم الحدود البحرية”.

وأضاف القطراني “لدينا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي مع اليونان في كل المجالات موقعة عام 2010 ونتطلع إلى تفعيلها نحو اتفاقية تبرم بين بلدينا”.

وشهدت ليبيا ولادة حكومة وحدة وطنية في آذار الماضي كنتيجة لمسار حوار سياسي رعته الأمم المتحدة.

وتأتي زيارة وزير خارجية اليونان عقب أسبوع من زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى العاصمة الليبية طرابلس حيث أعلن إعادة فتح سفارة أثينا فيها.

“سانا”