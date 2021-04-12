النواعير والطليعة والجيش والاتحاد إلى «بلي أوف» يد الشباب

تشرين:

أسدل الستار اليوم الإثنين على منافسات دور كرة يد الشباب المؤهل لـ «بلي أوف» والذي استضافت منافساته محافظة اللاذقية على مدى أربعة أيام وبمشاركة سبعة أندية هي الطليعة والنواعير والشعلة والقنيطرة والجيش والدريكيش والاتحاد.

وقد تأهل للبلي أوف أندية النواعير والطليعة والجيش والاتحاد على التوالي، وقد جاءت النتائج حسب التالي: النواعير+الاتحاد 32-20، القنيطرة+ الدريكيش 16-15، الشعلة الاتحاد 23-25، النواعير+ الطليعة 20-13، الشعلة + الطليعة 20-13، الجيش + القنيطرة 31-13، وبالنتيجة ذاتها فاز الاتحاد على القنيطرة، النواعير+ الدريكيش 39-16، الشعلة + الدريكيش 39-22، الطليعة- القنيطرة 26-16، النواعير + الجيش 26-25، والجيش + الشعلة 22-20.

الكابتن هشام المسالمة مدرب الشعلة قال لـ«تشرين»: إن المنافسات كانت قوية وفريقنا قدم ما عليه ولم يبتسم له الحظ بالتأهل لـ”البلي أوف”، مع عدم وجود فترة تحضير كافية سبقت انطلاقة الدوري، لذلك نأمل في القادمات أن تكون كرة يد الشعلة في منافسات الدور النهائي في حال توفر لها الاستعداد اللازم.

وبدوره الكابتن محمود النجار مدرب الطليعة أكد أن فريقه يتجه نحو التفكير بإحراز اللقب على الرغم من صعوبة المهمة بوجود أندية تتحدى وتنافس بقوة لتحقيق ذلك مثل الجيش والنواعير وبدرجة أقل الاتحاد.

من جهته محمد أمين الحسين مدرب الجيش أشار إلى الأخطاء التحكيمية المتعمدة ضد فريقه وهذا ما جعله يحتل المركز الثالث، مشيداً بأداء لاعبيه في البطولة ووعد الحسين بتحقيق أداء مميز مقرون بنتيجة في “البلي أوف”.