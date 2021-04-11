قاسم: التمسك بالمقاومة في مواجهة الأطماع الصهيو-أمريكية

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة القوية هي التي أثبتت جدواها في حماية لبنان من الأطماع الصهيونية وفي استعادة حقه في تحرير الأراضي المحتلة.

وقال قاسم في مقابلة تلفزيونية الليلة: «قوتنا تستخدم في مواجهة العدو الإسرائيلي وحماية لبنان من اعتداءاته المتكررة» مشدداً على التمسك بالمقاومة في مواجهة الأطماع الصهيوأمريكية في المنطقة.

وحول تشكيل الحكومة اللبنانية دعا قاسم إلى إيجاد الثقة بين جميع اللبنانيين رافضاً في الوقت ذاته التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني والتي تسهم بتأزيم الأوضاع.

«سانا»