برلماني روسي: قلق بلينكن على أوكرانيا ضرب من النفاق

وصف عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية بأنها “تثير الامتعاض”، مشيراً إلى أن روسيا غير ملزمة بأخذ إذن من أحد بشأن أي خطوات تقوم بها على أراضيها.

وقال تسيكوف في مقابلة مع قناة روسيا اليوم: إن الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية بعيداً عن حدودها.. لقد نسي بلينكن توسع الناتو وكيف كانوا يزحفون إلى حدود روسيا.. وتصرفاتهم هذه هي التي تجعلنا مضطرين لإبقاء قواتنا على أهبة الاستعداد.

وكان بلينكن قال إن الولايات المتحدة “قلقة جداً إزاء تحركات روسيا على الحدود الأوكرانية”.

وشدد تسيكوف على أن روسيا لا تهدد أي بلد وقال: تصريحات بلينكن ضرب من النفاق لأن الولايات المتحدة هي التي تمثل التهديد الأكبر على المجتمع الدولي ككل وعلى أوكرانيا خاصة.

“سانا”