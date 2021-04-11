المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي يواصل أعماله

يواصل المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي أعماله لليوم الثالث في قصر المؤتمرات بدمشق والذي يقام تحت عنوان «سورية والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات» بمشاركة فعاليات اقتصادية وعلمية عربية وأجنبية.

ويناقش المشاركون على مدى ثلاث جلسات عدة محاور حول تقنيات التحول الرقمي ودورها في التنمية المستدامة والبيانات المفتوحة في ظل التحول الرقمي ودور البيانات الضخمة في تحقيق الأداء المستدام وتوظيف تقنية الواقع المعزز (AR) في التعليم الإلكتروني ما قبل الجامعي لتفعيل بيئة تعليمية تفاعلية إلكترونية إضافة إلى محاور حول أمن المعلومات في ظل التحول الرقمي في سورية واستعراض تجارب محلية وأجنبية ومشاركات بحثية حول المحاور المذكورة.

ويضم المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات لجنة علمية مؤلفة من أكاديميين ومتخصصين في مجال التحول الرقمي والاقتصادي والقانوني.

ويشارك بفعاليات المؤتمر الذي يختتم مساء اليوم خبراء من المنطقة العربية وأجانب ومديرون تنفيذيون ومجالس أعمال وهيئات ومراكز بحثية من دول (مصر والإمارات وسلطنة عمان وتونس والجزائر والعراق والأردن ولبنان والسعودية والكويت واليمن والبحرين وروسيا والنمسا واليونان والهند وسويسرا) إضافة إلى الجهات السورية الحكومية والخاصة التي تعنى بالتحول الرقمي.

يذكر أن الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للتحول الرقمي أقيمت في الإمارات عام 2017 والثانية في مصر عام 2018.

«سانا»