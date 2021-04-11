مصر توقع اتفاقية عسكرية مع بوروندي

المصدر: "سبوتنيك"

وقعت مصر اتفاق تعاون عسكري مع بوروندي، وسط تعثر مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، علما بأن بوروندي من بين دول حوض نهر النيل البالغ عددها 11 دولة.

ووقع على البروتوكول رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد، ورئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي بريم نيونجابو، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة العسكرية للبلدين من أجل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي: إن البرتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، بما يتيح تبادل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى تأكيد توافق الرؤى تجاه الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.

وبرتوكول التعاون العسكري الموقع بين البلدين، هو الثاني من نوعه في غضون أيام، بعد أن وقعت مصر اتفاقا مماثلا مع أوغندا، وسبقها توقيع مماثل مع السودان، في آذار الماضي.