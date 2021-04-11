لا إصابات أو تلوث إشعاعي إثر حادث في منشأة نطنز

المصدر "فارس "

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لحادث فجر اليوم

وقال كمالوندي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الإيرانية “فارس”: إن مجمع الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث، مؤكداً على عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث.

وأضاف كمالوندي: التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية إلى الحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.