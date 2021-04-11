عملية عراقية أمنية في ديالى لملاحقة ارهابيي “داعش”

المصدر:"واع"

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، عن تنفيذ عملية أمنية لتفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في ديالى.

وقالت الخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”: إنه في الساعة ٦ من صباح اليوم، باشرت القطعات الأمنية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، بتنفيذ تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى، مبينة أن قطعات لواء القوات الخاصة الثاني بالقوات خاصة وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة وقطعات من الفرقه الخامسة بالجيش العراقي شاركت في هذه العملية.

وتابعت: إن قطعات الحشد الشعبي محور ديالى تقوم بالجانب الشرقي بتفتيش مناطق شمال السعدية وشرق البحيرة، موضحة أن هذه العملية جاءت بإسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية.

وأكدت الخلية أن العملية التي ستنفذ بعدة مراحل وتستمر لحين إكمال خطة للتفتيش تهدف إلى ملاحقة بقايا عناصر عصابات “داعش” الإرهابية وتهيئة المناخ الآمن لعودة الأهالي إلى القرى المهجرة شمال المقدادية والسعدية.