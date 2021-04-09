العدوان السعودي يرتكب 219 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 219 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية «سبأ» عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 وشارع الخمسين والجبلية والتحيتا.

وأضاف المصدر ذاته أن قوى العدوان نفذت 37 خرقاً بقصف مدفعي و172 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

«سانا»