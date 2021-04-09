منتخبنا لكرة السلة يستأنف مبارياته بالتصفيات الآسيوية في حزيران

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة السلة موعد النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة للنهائيات الآسيوية المؤجلة من شهر آذار الماضي حيث سيلتقي خلالها منتخبنا مع منتخبي قطر والسعودية في العاصمة الأردنية عمان.

وسيلتقي منتخبنا مع منتخب السعودية في الثاني عشر من شهر حزيران القادم فيما يواجه منتخب قطر في الرابع عشر من الشهر ذاته.

وكان منتخبنا فاز على منتخب إيران بنتيجة 77-70 نقطة ضمن النافذة الثانية رغم خسارته أمام منتخب قطر ضمن النافذة نفسها وفاز أيضاً على نظيره السعودي بنتيجة 75-70 نقطة ضمن النافذة الأولى التي افتتح مشواره فيها بالخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 48-94 نقطة وذلك ضمن المجموعة الخامسة.