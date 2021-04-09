أوليانوف: روسيا والصين تصرّان على رفع العقوبات الأمريكية عن إيران

أكد ممثل روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية ميخائيل أوليانوف أن روسيا والصين تصران على الرفع الإلزامي للعقوبات الأمريكية ضد إيران ومشاريعها الخاصة بالاتفاق النووي بما في ذلك مفاعلا آراك وفوردو الإيرانيان.

ونقلت سبوتنيك عن أوليانوف قوله خلال لقاء صحفي في فيينا: إن الوفد الروسي قدم مقترحات حول عمل مجموعة الخبراء ووزع وثيقة حدد فيها وجهة نظر موسكو لما يجب على إيران القيام به من أجل العودة بشكل كامل إلى الاتفاق النووي، موضحاً أن الجانبين الروسي والصيني أصرا على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة بموجب قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على عدد من المشاريع الحالية أو في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة، وبيّن المندوب الروسي أن جميع المشاركين في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة ينظرون بإيجابية إلى المقترحات الروسية.

واختتمت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الموقع مع إيران أعمال الجولة الثانية من اجتماعها الدوري الـ 18 في العاصمة النمساوية فيينا في وقت سابق اليوم فيما أعلن أوليانوف على حسابه في تويتر إحراز تقدم أولي في مشاورات فيينا مبيناً أن اللجنة المشتركة للاتفاق أعربت عن ارتياحها إزاء التقدم الأولى الذي تم إنجازه.

“سانا”